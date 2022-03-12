Владимир Минеев подтвердил смерть брата во время спецоперации на Украине

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев подтвердил смерть своего брата Петра в ходе спецоперации на территории Украины. Россиянин никак не упомянул сам факт гибели родственника, но опубликовал в Instagram слова с соболезнованиями чемпиона ACA в полутяжёлом весе Муслима Магомедова, который является его близким другом.

Владимир Минеев, мой одноклубник и спарринг-партнёр. Он потерял своего родного младшего брата на спецоперации, которая проходит в Украине. Соболезную тебе, брат Вова. Очень грустно, – сказал Магомедов.

Эти слова Муслим произнёс после окончания турнира ACA 137, который состоялся 6 марта. Тогда Магомедов одержал победу над Григором Матевосяном, а в интервью после боя обратился к Минееву. Накануне Владимир выложил эту запись в Instagram и сопроводил её словами, что мир для ульяновского бойца перевернулся.

Друзья, мир рухнул и перевернулся, а жизнь круто поменялась, но не останавливается, – написал Минеев.

30-летний Пётр Минеев служил по контракту в бригаде ВДВ, базирующейся в Ульяновске.

Ранее чемпион AMC Fight Nights в полутяжёлом весе Вагаб Вагабов в разговоре с корреспондентом NEWS.ru заявил, что рассматривает вариант проведения поединка против чемпиона организации в среднем весе Владимира Минеева. О такой возможности ранее рассказал глава лиги Камил Гаджиев, который предположил, что встреча пройдёт в промежуточном весе.