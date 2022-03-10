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В США назвали расизмом разрешение Meta травить россиян в соцсетях

04:31, 11 марта 2022
В США назвали расизмом разрешение Meta травить россиян в соцсетях Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Директор Института Рона Пола за мир и процветание Дэниэл Макадамс заявил, что разрешение Meta размещать призывы к насилию в отношении российских военных в Facebook и Instagram является примитивным расизмом. Он отметил, что власти используют его в пропагандистских целях, сообщает РИА Новости.

Для тех, кто был уверен, что мы далеко ушли от примитивного расизма и насилия, вот напоминание, что древняя ненависть к другим скрывается под самой поверхностью и власти в любой момент могут запустить её с помощью механизма пропаганды, — подчеркнул Макадамс.

По его словам, Facebook, фактически являющийся подразделением правительства США, поощряет призывы к насилию, выделяя жертв среди невинных людей по этническому происхождению или языковой группе.

Расовая ненависть к непопулярной этнической или религиозной группе, разве мы не видели этот фильм ужасов раньше? — задался вопросом директор института.

Ранее стало известно, что Meta из-за событий на Украине временно сняла запрет на призывы к насилию в своих социальных сетях Facebook и Instagram. Пресс-секретарь компании Энди Стоун подтвердил, что призывы теперь разрешены против военных РФ, но не позволительны по отношению к гражданскому населению.

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