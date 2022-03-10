В США назвали расизмом разрешение Meta травить россиян в соцсетях

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что химическое или иное оружие массового поражения в стране не разрабатывали. По его словам, лаборатории на Украине есть, но они занимаются «обычной наукой», сообщает РИА Новости.

Большинство [лабораторий] <...> осталось с советских времен, и занимаются обычной наукой. Обычной, а не военными технологиями, — подчеркнул украинский лидер. Он добавил, что является президентом адекватной страны, поэтому разработкой ни...