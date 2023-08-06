В США назвали бессмысленным контрнаступление ВСУ Foreign Policy: после прорыва первой линии обороны России ВСУ столкнутся с контратакой

Фото: МО Украины

Дальнейшее контрнаступление Украины не имеет никакого смысла, так как в случае успешного прорыва линии обороны российской армии она может столкнуться с мощной контратакой, заявил политолог Массачусетского технологического института Барри Поузен в статье для Foreign Policy. По его словам, мнение об отсутствии у России резервов ошибочно. В то же время украинские войска могут столкнуться с нехваткой снабжения, отметил он.

Если предположение [об отсутствии резервов] неверно, то, вероятно, нет особого смысла в том, чтобы Украина сохраняла текущие усилия, потому что, даже если она глубоко проникнет в удерживаемую Россией территорию, то, вероятно, столкнется с серьезными контратаками России, — утверждает политолог.

Поузен подчеркивает, что у ВСУ нет ни опыта, ни необходимого количества средств Военно-воздушных сил для развития контрнаступления. Россия же активно использует авиацию для нанесения ударов как по боевым подразделениям, так и по базам материально-технического снабжения.

Обозреватель издания The War Zone Говард Альтман ранее заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сигнализировал НАТО о провале контрнаступления ВСУ в Запорожье. По его словам, в дальнейшем Киев может ограничиться лишь артиллерийскими обстрелами.