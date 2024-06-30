В США исключили шансы уничтожить Россию санкциями Инвестор Роджерс: Россия не исчезнет под давлением вводимых против нее санкций

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Запад продолжит вводить санкции против России, однако страна под его давлением никуда не исчезнет, заявил РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс. По его словам, подобный исход невозможен благодаря грамотной работе по обходу рестрикций правительством РФ.

Против России уже были санкции раньше, будут и еще. Против любого в истории были санкции. Россия восстановится, — обратил внимание собеседник издания.

Одним из факторов отсутствия глобальных результатов от вводимых санкций Роджерс назвал большое количество нефти на территории РФ. Кроме того, в государстве хорошо развито сельское хозяйство, добавил он.

В России много нефти, она нужна многим людям. В России развито сельское хозяйство. Многим людям нужно сельское хозяйство. Поэтому Россия находит способ обходить санкции, — заключил инвестор.

24 июня Евросоюз принял 14-й пакет санкций, в который вошли ограничения на транзит российского сжиженного природного газа через европейские порты. Помимо прочего, рестрикции были введены против 116 физических и юридических лиц из РФ. Также в новый пакет санкций включили запрет России на продажу культурных и исторических ценностей, в которых можно заподозрить украинское происхождение.