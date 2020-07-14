В Совбезе ООН проходит первое с марта очное заседание

https://static.news.ru/photo/649ddfa0-c5ee-11ea-a5d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Muzi/Global Look Press

Первое с марта заседание Совета Безопасности ООН при личном участии постоянных представителей государств проходит в штаб-квартире организации в Нью-Йорке. В предыдущие несколько месяцев из-за угрозы распространения коронавируса совещания проводились в онлайн-формате.

При этом, несмотря на первую очную встречу членов Совбеза, главный вход в здание ООН остаётся закрытым, передаёт РИА Новости. Агентство уточняет, что нынешнее заседание вопреки традиции проходит не в зале Совбеза, а в другом помещении. Это вызвано необходимостью соблюдать социальную дистанцию. В резервном помещении таких возможностей оказалось больше: участников рассадили на расстоянии примерно в два метра друг от друга.

Перед общением с коллегами постпред председательствующей в Совете Безопасности Германии Кристоф Хойсген пообщался с журналистами. Вышел к прессе и глава французской делегации Николя де Ривьер.

Участники встречи прибыли в Совбез в масках, однако в ходе заседания сняли их.

Прекрасно видеть вас впервые за прошедшее время. Я бы хотел особенно поблагодарить секретариат ООН <...> за сотрудничество и все меры предосторожности, — сказал в приветственной речи Хойсген.

Впервые за долгое время заседание проходит при участии переводчиков. Постпред России при ООН Василий Небензя в шутку выразил надежду, что коллеги по Совету Безопасности не забыли, как пользоваться электронными переводчиками.

После выступления российского коллеги в ответ пошутил уже Хойсген. По его словам, он убедился, что Небензя не забыл русский.

Ранее, как писал NEWS.ru, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Майк Помпео обсудили по телефону ход подготовки встречи лидеров стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, США, Франция, Великобритания, Китай), которую предлагает провести Москва.