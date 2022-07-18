В Шри-Ланке объявлен режим ЧП

Фото: Ajith Perera/XinHua/Global Look Press

Сотрудники службы безопасности дежурят у здания парламента в Шри-Джаяварденепура-Котте, Шри-Ланка

Исполняющий обязанности президента Шри-Ланки Ранил Викремесингхе ввел в стране режим чрезвычайного положения. Данная мера направлена на подавление социальных волнений и преодоление экономического кризиса, сообщает The Guardian.

Это целесообразно в интересах общественной безопасности, охраны общественного порядка и поддержания поставок и услуг, необходимых для жизни общества, — цитирует издание уведомление правительства страны.

На протяжении последних нескольких месяцев в Шри-Ланке не прекращаются массовые акции протеста. Их участники требуют отставки правительства и президента.

Глава государства Готабая Раджапакса покинул страну на прошлой неделе, отправившись сначала на Мальдивы, а затем — в Сингапур, где ему предоставлено убежище. Заявление об уходе в отставку он прислал по электронной почте.

Датой избрания нового президента страны назначено 20 июля. Главу государства определит парламент.