Президент Шри-Ланки подал в отставку по электронной почте

Фото: Gayan Sameera/Xinhua

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса подал заявление об отставке по электронной почте, сообщает агентство Reuters. Бывший президент это сделал после приземления в Сингапуре, куда он отправился после того, как покинул Шри-Ланку.

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса направил по электронной почте письмо об отставке спикеру парламента, — сообщает Reuters.

Шри-Ланка переживает экономический кризис из-за нехватки бензина и дизтоплива. На протяжении нескольких месяцев в стране продолжаются массовые акции протеста. Их участники требуют отставки действующего правительства.

Ранее стало известно, что президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса подписал заявление об отставке. 13 июля незадолго до официального объявления об отставке президент вместе с семьей покинул страну на военно-транспортном самолете. Воздушное судно приземлилось на Мальдивах. Оттуда Раджапакса отправится в Сингапур, где, по данным СМИ, ему будет предоставлено убежище.