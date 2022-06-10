В Сербии обрадовались требованию ФРГ признать Косово для вступления в ЕС Сербский политолог Гайич обрадовался требованию Шольца признать Косово для вступления в ЕС

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Флаг Республики Косово

Канцлер ФРГ Олаф Шольц «только помог» сербам ещё раз убедиться в бессмысленности интеграции Белграда в ЕС, требуя от республики признать независимость Косово для вступления в ЕС, заявил NEWS.ru политолог, сотрудник Института европейских исследований Стеван Гайич. Эксперт добавил, что по всем опросам, даже от прозападных структур, свыше 50% жителей Сербии против присоединения страны к ЕС, «и процент только растёт», а выступление Шольца не может не радовать.

По его мнению, ЕС окончательно потерял шансы интегрировать Сербию в 2008 году, когда часть государств-членов ООН признали независимость Косово. Политолог напомнил о возможности ЕС «получить» Сербию в 2000 году, когда от власти в республике отстранили Слободана Милошевича. Гайич подчеркнул, что заявление Шольца — неадекватно, несвоевременно и говорит о желании Берлина унизить Белград.

Если, конечно, у Шольца нет коварного плана, и он хочет так помочь Сербии вступить в ЕС. Евросоюз начал распадаться с 2016 года, исторический момент прошёл. Мы увидим страны, которые только покидают ЕС. Есть несостоявшиеся страны, вступившие в НАТО, но без ЕС: Албания, Северная Македония, Черногория. В Сербии нет карго-культа, мы не ждём подачек от ЕС, это не трансцендентальное существо, дающие подарки просто так. Это обман, работавший очень короткое время, он давно исчез, нет никаких иллюзий, что такое ЕС. И не только у экспертов, но и у широких слоёв населения Сербии, — отметил Гайич.

Политолог добавил, что подобные заявления Шольца только усилят и без того мощные пророссийские настроения среди сербов. В качестве примера он привёл широкие продажи в стране флагов РФ и футболок с буквой «Z», которую считают одним из неофициальных символов военной спецоперации РФ на Украине.

Никто не размахивает украинскими флагами, наоборот — российскими. И никакое Россотрудничество этим не занимается. Я рад, что Шольц это сказал, это медвежья услуга. Большинство сербов видит, как Россия ведёт освободительную борьбу. Она касается не только русских земель, но и вырывания нас — сербов — и всего мира из миропорядка, жившего по правилам новых колонизаторов, — подытожил Гайич.

Республика Косово является частично признанным государством, расположенным на Балканском полуострове, самопровозгласившим свою независимость 22 сентября 1991 года. По конституции Сербии, Косово входит в состав страны как Автономный край Косово и Метохия. При этом под контролем Белграда находится большая часть региона.

Ранее Шольц заявил, что Сербия не сможет вступить в Евросоюз без признания независимости Республики Косово со стороны Белграда. По его словам, власти Косово и Сербии должны принять всеобъемлющий договор по признанию суверенитета самопровозглашенной республики. Шольц отметил, что только в этом случае Сербия может рассчитывать на вхождение в состав ЕС.