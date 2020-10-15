В России напомнили США и Германии о ядерном потенциале страны

https://static.news.ru/photo/4146beb4-0ef0-11eb-8744-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Navy via globallookpress.com/Global Look Press

Ответные действия России в случае ядерной войны могут оказаться плачевными для США. Об этом заявил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга, доктор военных наук Константин Сивков.

Таким образом он прокомментировал тайные совместные ядерные учения Германии и США. По его словам, если это правда, то германская политика направляется очень недалекими людьми.

Отрабатывать вопросы ведения ядерной войны в Германии — это самоубийственный шаг, — цитирует Сивкова НСН.

По мнению военного, США хотят устроить ядерную войну на территории другой страны. Под это они создали ядерные боеголовки особо малого калибра. Однако, по словам специалиста, Россия не будет церемониться и нанесёт удар сразу по Североамериканскому континенту, «в район вулкана Йеллоустоун», после чего он покроется мётровым слоем вулканического пепла.

Сивков напомнил, что одна российская подводная лодка «Кальмар 4» имеет шестнадцать ракет по десять боеголовок, а у России таких лодок тринадцать.

Как писал NEWS.ru, ВВС Германии и их партнёры по НАТО проводят тайные учения под названием «Стойкий полдень» для отработки манёвров на случай ядерной войны.