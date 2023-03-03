В РДК заявили, что Киев одобрил теракт под Брянском FT: командир РДК Капустин заявил, что Киев согласовал теракт в Брянской области

Фото: Edgar GutiÃ©rrez / Keystone Press Agency / Global Look Press

Командир «Русского добровольческого корпуса» (РДК) Денис Капустин рассказал британской газете Financial Times, что украинские власти дали согласие на проведение теракта в Брянской области. По его словам, если бы руководство в Киеве не дало добро на проведение операции, то бойцы РДК не преодолели бы приграничную зону в ночной темноте.

Да, конечно, эта акция была согласована, иначе она не могла бы случиться. Там заминированные мосты, камеры, дроны с тепловизорами, скрытые наблюдательные пункты. Если бы я не согласовывал это, думаю, нас бы просто уничтожили, — рассказал командир РДК изданию.

Он рассказал журналистам, что их группа смогла прорваться через наиболее охраняемые пограничные районы. Капустин добавил, что в одном из населенных пунктов, куда вошли бойцы, произошла перестрелка, но о жертвах ему неизвестно.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк дважды опровергал причастность Киева ко всем происшествиям на территории России за последние дни, в том числе к вторжению диверсионно-разведывательной группы в Брянскую область. По его словам, Украина не атакует мирное население.

2 марта украинская ДРГ проникла на территорию Брянской области. По последним данным, погибли двое мирных жителей и еще двое пострадали. ФСБ опубликовала видео с места атаки украинских диверсантов. На кадрах видны два легковых автомобиля. У одного из них пулями изрешечены стекла и кузов. На водительских местах обеих машин находятся тела мужчин. Кроме того, заметны следы крови, гильзы от стрелкового оружия, а также предметы, похожие на мины.