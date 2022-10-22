В Раде предложили признать Белоруссию «оккупированной» территорией России В Верховную Раду внесли постановление о признании Белоруссии «оккупированной» Россией

Украинский депутат Алексей Гончаренко заявил о внесении в Верховную Раду постановления о признании Белоруссии «оккупированной» территорией России. По его словам, проект уже находится на рассмотрении. Таким образом украинские парламентарии планируют лишить президента Белоруссии Александра Лукашенко международной правосубъектности, утверждает он в своем Telegram-канале.

Украина признает Беларусь временно оккупированной Россией! Подал вместе с коллегами соответствующее постановление в Верховную Раду, — написал Гончаренко.

Проект депутатов Рады направлен на то, чтобы страну исключили из ООН, МВФ и других международных организаций, а антироссийские санкции затрагивали в том числе и саму Белоруссию как «временно оккупированную Россией территорию».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против жены Лукашенко Галины. В отношении нее будет действовать 13 ограничительных мер, в том числе блокировка активов и запрет на приобретение земельных участков.

Рестрикции против жены Лукашенко будут действовать в течение 10 лет. Галина является официальной женой белорусского лидера. Она является матерью его старших детей Виктора и Дмитрия. В СМИ сообщалось, что супруги долгое время не живут вместе.