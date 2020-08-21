В Пскове задержали уволившегося после протестов следователя из Белоруссии

https://static.news.ru/photo/3f295844-e48e-11ea-bf74-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/astap_mystery

Экс-следователь из Белоруссии задержан в Пскове. Ранее он публично заявил о своём увольнении из-за несогласия с жёстким подавлением протестов в республике.

Как сообщает портал TUT.BY, уволившийся из белорусского СК Андрей Остапович попытался пересечь под Псковом границу России и Латвии. Сделать он этого не смог из-за того, что граница с Латвией закрыта по причине противокоронавирусного карантина.

О причинах задержания портал не сообщает, российские ведомства никак не комментировали сообщения о задержании Остаповича. Отмечается, что в своём обращении Остапович заявлял, что не может «продолжать работу в силовом блоке ввиду несоответствия моих принципов с настоящей политикой».

Протестные акции в Белоруссии начались 9 августа после обнародования ЦИК республики итогов президентских выборов. Тысячи людей вышли на улицы, считая очередную победу действующего главы государства Александра Лукашенко сфальсифицированной.

Первоначально митинги сопровождались столкновениями протестующих с силовиками, в результате которых пострадали десятки человек и как минимум двое погибли. Более шести тысяч демонстрантов были задержаны. Позднее градус напряжённости снизился и протесты стали носить более мирный характер.

Как писал NEWS.ru, 13 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о награждении более 300 сотрудников МВД медалями «За безупречную службу» первой, второй и третьей степени. Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации 18 августа, содержит 25 страниц.