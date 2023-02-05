Польша отгородится от России 200-километровым электронным барьером Погранслужба Польши: строительство забора на границе с Россией начнется в марте

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Пресс-секретарь пограничной службы Польши Анна Михальская заявила, что строительство электронного барьера, оснащенного датчиками и камерами, на границе с Россией должно начаться в марте, передает Polskie Radio. Она добавила, что подрядчик в настоящее время готовит проект строительства забора, чтобы представить его ведомству. Общая протяженность заграждения составит 200 километров.

Строительство электронного барьера, оснащенного датчиками и камерами, на границе с Россией должно начаться в марте, — сказала Михальская.

Она добавила, что датчики, которые установят на заграждении, будут реагировать только на людей и «реальные попытки пересечь границу», а не на животных.

Латвия с августа 2022 года по текущий день построила на границе с Белоруссией забор протяженностью 36,1 км, ранее сообщило издание Delfi со ссылкой на государственное акционерное общество Латвии VNI. Согласно планам латвийского руководства, длина заграждения должна составить 149 км (протяженность латвийско-белорусской границы — 173 км). Финальные этапы строительства планируется завершить в 2024 году.