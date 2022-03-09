В Пентагоне назвали систему ПВО альтернативой самолётам для Украины
Евгений Бугров
Евгений Бугров
00:23, 10 марта 2022
Джон КирбиФото: Lisa Ferdinando/Dod/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Google Новости
Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что альтернативой передачи Киеву польских истребителей МиГ-29 может стать отправка систем ПВО. По его словам, военное ведомство США ищет подходящий вариант на стороне, сообщает РИА Новости.
Альтернативные варианты здесь — работать с другими союзниками и партнёрами, у которых могут быть дополнительные системы и возможности в сфере противовоздушной обороны, которые могут предоставить их Украине, — подчеркнул представитель военного ведомства.
Ранее стало известно, что официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила: отправка самолётов на Украину с базы Рамштайн в Германии не соответствует интересам США и НАТО. При этом перевозка самолётов по земле является проблемой, поскольку их придётся разбирать, а на месте собирать снова, отметила она.