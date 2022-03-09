В Пентагоне назвали систему ПВО альтернативой самолётам для Украины

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Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что отправка самолётов на Украину с базы Рамштайн в Германии не соответствует интересам США и НАТО. При этом перевозка самолётов по земле является проблемой, отметила она на брифинге, сообщает РИА Новости.

Я думаю, это ясно, не нужно быть военным экспертом, чтобы объяснить, почему вылет самолёта с базы США в оспариваемую часть страны не в наших интересах, не в интересах НАТО, —...