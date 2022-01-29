Рекордное число заразившихся COVID-19 выявили в Пекине перед Олимпиадой

Рекордное число заразившихся COVID-19 выявили в Пекине перед ОлимпиадойМедики выявили в Пекине 20 заразившихся COVID-19 перед Олимпиадой
В Пекине за пять дней до начала зимних Олимпийских игр выявлено наибольшее число заражений коронавирусом за 18 месяцев, пишет BBC News со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения. Так, в минувшее воскресенье было зафиксировано 20 случаев COVID-19. Всего в этот день в стране выявили 54 случая коронавируса.
В связи со вспышкой власти Пекина
Ранее сообщалось, что в российской женской сборной по хоккею в Пекине выявили два случая заражения коронавирусом. Из-за положительных тестов контрольный матч между женскими сборными России и Чехии в преддверии Олимпиады был перенесён. Он был запланирован на 29 января. Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.