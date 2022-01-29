Рекордное число заразившихся COVID-19 выявили в Пекине перед Олимпиадой

В Пекине за пять дней до начала зимних Олимпийских игр выявлено наибольшее число заражений коронавирусом за 18 месяцев, пишет BBC News со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения. Так, в минувшее воскресенье было зафиксировано 20 случаев COVID-19. Всего в этот день в стране выявили 54 случая коронавируса.

В связи со вспышкой власти Пекина объявили , что ряд районов города будет закрыт. Кроме того, на наличие инфекции будут проверены около двух миллионов человек. О заражении 34 человек сообщили организаторы Олимпиады. Также отмечается, что 13 спортсменов прибыли в аэропорт, у них возьмут ПЦР-тест и в случае положительного результата их поместят на карантин.

Ранее сообщалось, что в российской женской сборной по хоккею в Пекине выявили два случая заражения коронавирусом. Из-за положительных тестов контрольный матч между женскими сборными России и Чехии в преддверии Олимпиады был перенесён. Он был запланирован на 29 января. Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.