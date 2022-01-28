У российских хоккеисток выявлен COVID перед контрольным матчем на ОИ

Контрольный матч между женскими сборными России и Чехии по хоккею в преддверии Олимпиады в Пекине перенесён. Причиной стали два положительных теста на коронавирус в российской команде, сообщает Р-спорт со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным источника, положительные тесты сдали россиянки Ангелина Гончаренко и Диана Фархутдинова. В пресс-службе сборной отметили, что контрольная игра была перенесена по решению российских тренеров. Теперь команды проведут раздельные тренировки.

Контрольный матч был запланирован на 29 января.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

Ранее сообщалось, что бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что не видит необходимости для спортсменов, принимающих участие в Олимпиаде, каждый день сдавать ПЦР-тесты на коронавирус. По его мнению, все биатлонисты, которые прибыли в Пекин, должны принять участие в стартах.