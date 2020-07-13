В ООН предупредили о грозящем человечеству голоде

Около 700 млн жителей Земли в 2019 году так или иначе столкнулись с проблемой нехватки пищи. В 2020 году ситуация с голодом в мире ухудшится.
Об этом говорится в сводном докладе нескольких структур, занимающихся при ООН проблемой голода,
За последние пять лет число голодающих выросло на 60 млн. По данным ООН, около 281 млн жителей Азии, 250 млн жителей Африки и 48 млн жителей Латинской Америки страдают от голода. Специалисты утверждают, что в 2020 году ситуация станет значительно хуже из-за пандемии коронавируса. К концу текущего года вызванные распространением болезни экономические трудности могут привести к тому, что число голодающих увеличится на более чем 130 млн человек.
Поскольку прогресс в борьбе с проблемой голода забуксовал, пандемия коронавирусной инфекции усиливает случаи незащищённости и несоответствия глобальных продовольственных систем, под которыми понимаются вся деятельность и процессы, влияющие на производство, распределение и потребление продовольствия, — гласит доклад.
ООН ежегодно анализирует ситуацию с голодом в мире. Доклад по этому вопросу готовится Продовольственной и сельскохозяйственной организацией, Международным фондом сельскохозяйственного развития, ВОЗ и ЮНИСЕФ.
Как писал NEWS.ru, ранее генсек ОНН Антониу Гутерриш заявил, что в мире в ближайшее время произойдёт продовольственная катастрофа, если правительства не примут срочные меры.
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