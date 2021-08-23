В ОДКБ предупредили о риске гражданской войны в Афганистане

Очаги сопротивления движению «Талибан» (запрещено в России) могут привести в Афганистане к разворачиванию в стране долговременной гражданской войны. Об этом заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась, сообщает РИА Новости.

Он назвал уход американских войск из Афганистана стремительным и неподготовленным. По его словам, это может повысить угрозы в Центральноазиатском регионе, а также в будущем — миру и стабильности.

Есть опасения, что возникающие очаги сопротивления талибам могут привести к разворачиванию долговременной гражданской войны с труднопредсказуемыми последствиями для безопасности не только Афганистана, но и окружающего большого региона, — отметил Зась.

Генсек ОДКБ также добавил, что талибы пока не выполнили обещание о формировании коалиционного правительства. Произошедшее вызывает озабоченность.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия не планирует вмешиваться в конфликты боевиков «Талибана» с сопротивлением в провинции Панджшер. Он также добавил, что Москва не собирается выступать посредником в ведении переговоров между сторонами. Заместитель главы МИД РФ Олег Сыромолотов рассказал, что вопрос об отправке военного контингента в Афганистан для России неактуален, поскольку талибы не нуждаются ни в чьей помощи.