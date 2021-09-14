В Нью-Йорке открылась 76-я сессия Генассамблеи ООН

В Нью-Йорке официально открылась 76-я сессия Генассамблеи ООН. Известно, что участникам предстоит утвердить повестку дня и новый состав рабочих органов. Об этом сообщает ТАСС.

Полномочия председателя перешёл к представителю Мальдив Абдулле Шахиду, который сместил с должности Волкана Бозкыра. Первые заседания на этой неделе будут носить формальный характер.

При этом известно, что мероприятие по вопросу борьбы с изменением климата пройдёт в следующем месяце, об этом сообщил новый председатель Генассамблеи ООН. Для участия в заседаниях 21 сентября в США прибудут лидеры нескольких стран, главы правительств и министры.

Ранее глава миссии ООН по содействию Афганистану Дебора Лайонс рассказала, что над Афганистаном нависла угроза массового голода и экономического кризиса. Это произошло по причине того, что Запад перекрыл Афганистану доступ к активам и финансовой помощи из-за опасений, что деньги попадут в руки захватившим страну талибам. Об этом она сообщила на брифинге в Совете Безопасности ООН.