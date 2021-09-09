Глава миссии ООН рассказала об угрозе, нависшей над Афганистаном

Глава миссии ООН по содействию Афганистану Дебора Лайонс рассказала, что над Афганистаном нависла угроза массового голода и экономического кризиса. Это произошло по причине того, что Запад перекрыл Афганистану доступ к активам и финансовой помощи из-за опасений, что деньги попадут в руки захватившим страну талибам. Об этом она сообщила на брифинге в Совете Безопасности ООН.

Неизбежным последствием станет серьёзный экономический спад, который может погрузить миллионы людей в нищету и голод, вызвать массовую волну беженцев из Афганистана и отбросить Афганистан назад на многие поколения, — призналась Лайонс.

Она подчеркнула, что без экономической поддержки страну ждёт крах, поэтому нужно наладить поставку денег, но с условием, что они будут «потрачены там, где должны быть потрачены».

Ранее представитель УКГВ ООН Йенс Лаерке назвал точную сумму, которую необходимо предоставить Афганистану для предотвращения полного экономического краха страны. По его мнению, западные «доноры» должны пожертвовать не менее $600 млн для предотвращения гуманитарной катастрофы.

16 августа боевики движения «Талибан» окончательно захватили весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию.

После захвата Панджшера талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Боевики позднее сообщили о формировании состава временного правительства, в котором должность премьер-министра занял глава движения Мохаммад Хасан Ахунд.