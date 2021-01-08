В NYT нашли сходства между штурмом Капитолия и событиями в ДНР

https://static.news.ru/photo/24977a40-530d-11eb-aef7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Журналист The New York Times Эндрю Хиггинс заявил, что у событий на востоке Украины, которые переросли в вооружённый конфликт в 2014 году, и у беспорядков на территории Вашингтона есть несколько общих черт.

По его мнению, и ополченцы Донбасса, и те, кто штурмовал Капитолий, несли «знамёна давно умерших и благополучно похороненных дел». Кроме того, и те и другие носили военную форму.

В ДНР люди использовали флаги СССР, Российской империи, а также Конфедерации, о которой, заметил журналист, они ничего не знают. Всё дело в том, подчеркнул Хиггинс, что Конфедерацию «ненавидят те, кого они ненавидят».

Основным же сходством является уверенность, непоколебимая убеждённость в том, что что бы ни говорили другие или закон, правда на их стороне, — отмечается в публикации.

Кроме того, американский журналист добавил, что у штурма Капитолия есть нечто схожее ещё с одним историческим событием, произошедшим в России, а именно с тем, что случилось в Москве в 1993 году.

Беспорядки в американской столице произошли 6 января, в день утверждения Конгрессом США результатов президентских выборов. Сторонники действующего президента США Дональда Трампа пытались этому помешать, им удалось прорваться к зданию Капитолия, а затем проникнуть внутрь. Впоследствии полиция вытеснила митингующих из Капитолия. В ходе столкновений погибли четверо протестующих и один полицейский. Сейчас власти Вашингтона и федеральные силовики арестовывают зачинщиков и активных участников беспорядков.

Как сообщал NEWS.ru, избранный президент США Джо Байден назвал напавших на Капитолий доморощенными террористами. Он потребовал полномасштабного расследования случившегося.