Байден: напавшие на Конгресс США были доморощенными террористами

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Избранный президент США Джо Байден назвал напавших на Капитолий доморощенными террористами. Он потребовал полномасштабного расследование случившегося.

Ранее, 6 января в конгрессе должны были утвердить победу Байдена на выборах президента. Сторонники действующего президента США Дональда Трампа, который не признаёт результатов выборов, пытались этому помешать, им удалось прорваться к зданию Капитолия, а затем проникнуть внутрь, где они учинили погром.

Силы правопорядка смогли выгнать митингующих из Капитолия. При этом погибли четверо протестующих и один полицейский.

Сейчас власти Вашингтона и федеральные силовики арестовывают зачинщиков и активных участников беспорядков. Против них возбуждаются уголовные дела.