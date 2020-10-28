В новозеландской рекламе показали «укравшего голоса» россиянина

https://static.news.ru/photo/da2d0d86-192c-11eb-ae4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Every Kiwi Vote Counts/youtube.com

В Новой Зеландии показали рекламный ролик, где «россиянин» по имени Виктор пообещал вмешаться в местные выборы. Видео «сработало».

Видео было выпущено в рамках кампании Every Kiwi Vote Counts («Каждый голос киви важен»), направленной на то, чтобы призвать граждан Новой Зеландии, живущих в других странах, голосовать на парламентских выборах. При этом, по мнению организаторов, призыв сработал.

Чтобы побороть инертность новозеландцев за границей, мы использовали провокационный прием, заявив, что другие страны — например, Россия — более активно влияют на национальные выборы, — цитирует издание автора кампании Трейси Ли.

За границей живут около 600 тыс. новозеландцев — учитывая, что право голоса имеют всего 3,8 млн, это достаточно большое число — чуть больше 16%. Призыв сработал, и явку удалось повысить. Так, на выборах в 2017-м она составила 79,8%, в то время как в 2020-м — 82,5%.

7 августа глава Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что Россия, Китай и Иран пытаются вмешиваться в очередные выборы американского президента. По словам Эванины, Китай выступает против переизбрания Трампа, Иран хочет подорвать демократические институты в Соединённых Штатах, а Россия пытается «продвинуть» Трампа и действует против его основного соперника на выборах Джо Байдена.

Выборы президента США назначены на 3 ноября, писал NEWS.ru.