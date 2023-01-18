В НАТО заявили о расширении военного присутствия на восточном фланге

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НАТО в кратчайшие сроки расширит присутствие боевых групп Альянса на восточном фланге до бригадного уровня, сообщил замгенсека Мирча Джоанэ. Он также призвал нарастить производство боеприпасов для поддержки Украины и безопасности стран военно-политического блока, передает ТАСС.

Мы должны значительно расширить нашу промышленность, производящую оружие и боеприпасы, чтобы восполнить наши запасы. Это имеет значение для Украины и для нашей собственной безопасности и обороны, — заявил Джоанэ.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что планы НАТО по расширению на восток стали подготовкой к войне с Россией. По его словам, порядочности от западных партнеров ждать не приходится.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция выполнили требования Турции для вступления в НАТО. Он отметил, что для приема Скандинавских стран Анкара должна ратифицировать протокол о вступлении, чего она пока не сделала. В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сроки вступления Швеции и Финляндии в НАТО зависят от выполнения ими условий Анкары, однако пока что этого не произошло.