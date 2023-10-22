В НАТО предупредили об угрозе конфликта в Арктике Адмирал НАТО Бауэр увидел угрозу конфликта в Арктике из-за дружбы России и Китая

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Укрепление российско-китайского сотрудничества повышает риск возникновения конфликта с НАТО в Арктике, цитирует Bloomberg председателя военного комитета Североатлантического альянса Роба Бауэра. Он утверждает, что по Северному морскому пути стало ходить все больше китайских гражданских судов, на борту которых присутствуют военные из этой страны.

НАТО все больше обеспокоена судоходством Китая по Северному морскому пути, а также тем, что его коммерческие и научные интересы могут стать предтечей китайского военного присутствия в Арктике, — сказал офицер.

По его словам, Альянс должен быть готов к тому, что Россия, вкладывающая немалые деньги в развитие своих арктических авиабаз и другую инфраструктуру, готова действовать в Арктике. Бауэр добавил, что, несмотря на это, НАТО не беспокоится, что Арктика немедленно станет горячей точкой.

Ранее посол по особым поручения МИД России Николай Корчунов заявил, что Москва ответит на усиление военного потенциала НАТО в арктической зоне комплексом мер, которые будут носить в том числе превентивный характер. По его словам, руководство Альянса пытается обеспечить свою защищенность в северном регионе в ущерб безопасности других стран.