МИД РФ пообещал ответить на усиление военного потенциала НАТО в Арктике Дипломат Корчунов предупредил о превентивных мерах из-за усиления НАТО в Арктике

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Москва ответит на усиление военного потенциала НАТО в арктической зоне комплексом мер, которые будут носить в том числе превентивный характер, заявил в беседе с РИА Новости посол по особым поручения МИД РФ Николай Корчунов. По его словам, руководство Альянса пытается обеспечить свою защищенность в северном регионе в ущерб безопасности других стран.

Курс на укрепление военного потенциала НАТО в этом регионе, в том числе за счет вступления в Альянс Финляндии и планируемого подключения к нему Швеции, свидетельствует о превалировании в НАТО силовых сценариев по обеспечению собственной безопасности в северных широтах в ущерб безопасности других стран, — сказал дипломат.

Он отметил, что Россия при этом продолжит благоприятствовать доверию стран в Заполярье для обеспечения стабильности и диалога.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеция все еще не выполнила свои обещания для вступления в НАТО. По его словам, нужно не только вносить поправки в законодательство, но и реализовывать на практике уже принятые законы, потому что акции по сожжению Корана в Стокгольме продолжаются.