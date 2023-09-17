Москва ответит на усиление военного потенциала НАТО в арктической зоне комплексом мер, которые будут носить в том числе превентивный характер, заявил в беседе с РИА Новости посол по особым поручения МИД РФ Николай Корчунов. По его словам, руководство Альянса пытается обеспечить свою защищенность в северном регионе в ущерб безопасности других стран.
Курс на укрепление военного потенциала НАТО в этом регионе, в том числе за счет вступления в Альянс Финляндии и планируемого подключения к нему Швеции, свидетельствует о превалировании в НАТО силовых сценариев по обеспечению собственной безопасности в северных широтах в ущерб безопасности других стран, — сказал дипломат.
Он отметил, что Россия при этом продолжит благоприятствовать доверию стран в Заполярье для обеспечения стабильности и диалога.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеция все еще не выполнила свои обещания для вступления в НАТО. По его словам, нужно не только вносить поправки в законодательство, но и реализовывать на практике уже принятые законы, потому что акции по сожжению Корана в Стокгольме продолжаются.