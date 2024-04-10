В НАТО заявили о недоверии к России в переговорах Замгенсека НАТО Джоанэ: РФ может воспользоваться перемирием для перевооружения

Фото: nato.int

Россия может использовать мирные переговоры по Украине для перевооружения, заявила замгенсека НАТО Мирча Джоанэ. По ее словам, Альянсу нужно с осторожностью относиться к позиции Москвы и не верить обещаниям, передает радиостанция LBC.

России нельзя доверять. Даже если они рано или поздно начнут говорить о мире, то речь будет не о мире как таковом, а о перемирии для перевооружения и последующего возвращения. Нам очень важно гарантировать, что Украина становится ближе к НАТО и Евросоюзу, — сказал Джоанэ.

Ранее стало известно, что в финском городе Миккели, который находится в 140 км от границы с Россией, может быть создана база сухопутных войск НАТО. Президент страны Александр Стубб пояснил, что правительство ответственно за безопасность своих граждан. Кроме того, в его интересах обеспечить «коллективную оборону НАТО».

До этого замглавы МИД РФ Александр Грушко напомнил, что у России нет намерения вступать в военный конфликт с НАТО или странами — членами Североатлантического альянса, и вопрос о готовности Альянса к подобному столкновению надо адресовать в первую очередь Блоку. Замглавы МИД также подчеркнул, что любая угроза безопасности России со стороны НАТО не останется без ответа.