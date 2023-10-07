В NASA допустили участие в российско-китайском лунном проекте

Фото: NASA/Joel Kowsky/Global Look Press

В Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) не исключают возможности присоединиться к российско-китайскому проекту строительства Международной научной лунной станции (МНЛС). Агентство «оставляет двери открытыми», заявила менеджер по стратегическим коммуникациям проекта окололунной станции NASA Gateway Тиффани Трэвис в беседе с ТАСС.

Всегда есть возможности, которые можно исследовать, всегда есть возможность учиться и присоединиться. Надо всегда держать двери открытыми, — заявила представитель агентства.

Россия и Китай подписали меморандум о совместном создании станции в 2021 году. Строительство стартует в 2026 году и продлится девять лет. Комплекс будет включать в себя два орбитальных и восемь лунных модулей.

Ранее представитель управления Шон Фуллер заявил, что американские астронавты не будут отказываться от полетов на ракетах «Союз». Он подчеркнул, что российские космонавты могут использовать летательные аппараты США, чтобы добраться до МКС. Фуллер отметил, что для срочной эвакуации экипажа, например, в случае тяжелой болезни, важно иметь доступ по всем имеющимся кораблям.