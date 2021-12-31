Роскосмос анонсировал подписание с КНР нового соглашения о лунной станции

Россия и Китай в рамках строительства на Луне научной станции готовят новое двустороннее межправительственное соглашение, сообщили в Роскосмосе. Как отметили в госкорпорации, подписание документа, в котором будут прописаны юридические обязательства, запланировано в 2022 году.

Согласно документу, к 2035 году на поверхности и орбите вокруг Луны будет построен «комплекс экспериментально-исследовательских средств для широкого профиля научных работ». В настоящее время разрабатывается нормативно-правовой база проекта.

Особенностью указанного проекта является открытость для участия в нём других международных партнеров, - говорится в сообщении.

9 марта 2021 года Роскосмос и Китайское национальное космическое агентство (КНКА) подписали меморандум о создании Международной научной лунной станции (МЛНС).

МЛНС представляет собой комплекс экспериментально-исследовательских средств, который создаётся на поверхности Луны или на её орбите. Комплекс предназначен для проведения научно-исследовательских работ, в том числе исследование и использование земного спутника, наблюдения, фундаментальные эксперименты и проверку технологий. Комплекс может длительное время эксплуатироваться беспилотно, с перспективой присутствия человека на Луне.

Само строительство станции начнётся в 2026 году и займёт девять лет. Станция будет состоять из двух орбитальных и восьми лунных модулей.

Ранее Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина опубликовал в своём YouTube-канале видеоролик, в котором показана подготовка российских космонавтов к высадке на Луну. Она проходит на специальном тренажёре «Выход-2» в рамках эксперимента «Созвездие».

Как сообщалось, Россия перенесла запуск автоматической станции «Луна-25» с октября 2021 года на июль 2022-го. В дальнейшем, в 2024–2028 годах, предполагаются запуски миссий «Луна-26», «Луна-27» и «Луна-28».