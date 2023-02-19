В Мюнхене тысячи человек вышли на протесты из-за конференции В Мюнхене около 10 тысяч человек вышли на митинг против конференции по безопасности и НАТО

Фото: leo.fge / www.imago-images.de / Global Look Press

В немецком Мюнхене прошли акции протеста, в которых приняли участие около 10 тысяч человек, сообщает пресс-служба местной полиции. Отмечается, что участники манифестации выступали против 59-й Мюнхенской конференции по безопасности и против политики НАТО в вопросе поставок оружия Украине. Всего в городе прошли более 10 митингов, связанных с Мюнхенской конференцией.

В митинге против 59-й Мюнхенской конференции по безопасности приняли участие около 10 тысяч человек, — сказано в пресс-релизе.

По информации немецкой полиции, протестующие собрались на центральной площади Карлсплатц, а затем проследовали через район Максфорштадт до площади Кёнигсплац.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что игры с поставками оружия Украине плохо закончатся для тех, кто в них играет. Дипломат назвал США главным дирижером и выгодоприобретателем украинского кризиса. Рябков указал на то, что в США рассчитывают навязать европейцам новые, многомиллиардные контракты на закупку своей военной продукции.

Между тем бывший верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав заявил, что время не на стороне Киева. По его словам, Украина не успеет получить тяжелые вооружения от союзников, если Россия в ближайшие дни начнет наступление.