https://static.news.ru/photo/cee180ee-5e1d-11ea-b012-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Из-за вспышки коронавируса во всем мире отказываются от рукопожатий и объятий. Вместо этого изобретают новые способы приветствия.

Так, губернатор штата Небраска Джон Риккетс поприветствовал людей, у которых было подозрение на инфекцию, с помощью локтей. Также по Сети разошлось видео из Ирана, где двое друзей в масках здороваются, касаясь друг друга стопами ног.

В Австралии чиновники от здравоохранения советуют вместо рукопожатий похлопывать друг друга по спине. А в Китае призывают жителей в знак приветствия демонстрировать традиционный жест — кулак в ладони.

Ранее NEWS.ru писал, что в офисах Евросоюза в Брюсселе обнаружили первый случай коронавируса. Европейское оборонное агентство (EDA) подтвердило, что тест на инфекцию у одного из его сотрудников дал положительный результат. Это высокопоставленный чиновник, недавно вернувшийся из Италии.

На Апеннинский полуостров вирус пришёл из Китая, где зародился в городе Ухань в декабре 2019 года. Сейчас число заболевших по всему миру перевалило за 93 тысяч человек. От болезни умерли более 3,2 тысяч пациентов, выздороветь удалось более 50 тысячам.