В Минпромторге сообщили о риске коллапса на мировом рынке удобрений

В Министерстве промышленности и торговли РФ сообщили, что в ближайшее время могут возникнуть проблемы с поставками удобрений из России за рубеж. По этой причине на глобальном рынке может возникнуть большой дефицит данной продукции, сообщается на сайте ведомства.

Сегодня складывается ситуация, когда из-за саботажа осуществления поставок рядом иностранных логистических компаний получить законтрактованные объёмы удобрений не могут аграрии как в Европе, так и в других странах, — сообщили в Минпромторге.

Минпромторг ранее рекомендовал российским производителям удобрений приостановить отгрузку на экспорт на фоне проблем с логистикой. Отмечается, что сбои в отгрузках удобрений несут риск дефицита продовольствия для сотен миллионов человек.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее подписал постановление о запрете на экспорт аммиачной селитры. Ограничения введены со 2 февраля до 2 апреля. В документе подчёркивается, что решение принято, чтобы обеспечить успешное завершение посевной кампании и беспрерывную работу предприятий промышленного сектора. Дополнительное количество минеральных удобрений оказалось необходимо в связи с предполагаемым ранним приходом весны в ряде регионов страны.