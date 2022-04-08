В Минобороны РФ сообщили о подготовке неонацистами провокации с химикатами

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Украинские националисты заложили бомбы в резервуарах с хлором на территории водоканала в Белогоровке Луганской области, заявил глава российского Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев. По его словам, члены нацбатальонов планируют устроить взрыв при подходе к городу бойцов Луганской Народной Республики, пишет ТАСС.

В населённом пункте Белогоровка Попаснянского района неонацисты заминировали резервуары с хлором на территории водоканала, которые планируют взорвать при подходе к городу формирований народной милиции ЛНР, — заявил Мизинцев.

Он отметил, что подобные действия свидетельствуют о «бесчеловечном отношении к судьбам» граждан Украины. Мизинцев добавил, что такие провокации неприемлемы с точки зрения «норм морали» и «международного гуманитарного права».

Ранее председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай сообщил, что в населённом пункте Рубежное снаряд попал в цистерну с азотной кислотой. На кадрах, которыми поделились местные жители в Сети, виден столб рыжеватого дыма, достигающий нескольких десятков метров в высоту.

Местные власти призвали граждан не покидать дома, а также плотно закрыть двери и окна.