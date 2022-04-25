В МИД России рассказали о паузе в женевских дискуссиях по Закавказью

Очередной раунд женевских дискуссий по Закавказью должен был состояться в марте, но по инициативе СЕ, ОБСЕ и ООН они поставлены на паузу, рассказал РИА Новости глава четвёртого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар. По его мнению, подобные решения не способствуют укреплению стабильности и безопасности на Южном Кавказе и могут привести к возникновению неопределённости в регионе.

Что касается женевских дискуссий, то работа данного формата поставлена на паузу. Это — не наш выбор, инициатива в данном случае принадлежит «тройке» сопредседателей (ООН, ЕС и ОБСЕ). <...> Так что вся ответственность за срыв переговоров — полностью на них, — сказал дипломат.

Гончар добавил, что дискуссии отложены на неопределённое время. По его словам, ЕС, ОБСЕ и ООН «взяли в заложники» важнейший переговорный формат, который позволял поддерживать приемлемый уровень безопасности и стабильности в регионе.

Женевские дискуссии по взаимоотношениям Грузии, Южной Осетии и Абхазии проводятся с 2008 года. Сопредседателями выступают ООН, ЕС и ОБСЕ, при участии России и США.

Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил о проведении консультаций с Россией по вопросу референдума о вхождении в её состав. Он отметил, что эта инициaтива законна и основана на «огромном желании народа вернуться».

Власти Абхазии поприветствовали стремление Южной Осетии присоединиться к РФ. При этом отметили, что не намерены следовать её примеру. Вопрос о вхождении республики в состав России не стоит.