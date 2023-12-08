В МИД России высказались о споре между Венесуэлой и Гайаной Захарова: решение о статусе Эссекибо должно быть мирное

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Россия исходит из того, что спор между Венесуэлой и Гайаной о статусе района Эссекибо должен быть решен мирно с учетом международного и национального права, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Москва также выступает против внешнего вмешательства в ситуацию.

Исходим из того, что данный вопрос лежит в плоскости венесуэльско-гайанских отношений и должен быть урегулирован в добрососедском ключе, посредством нахождения мирных взаимоприемлемых решений в соответствии с международным правом и подписанными между сторонами соглашениями, а также действующим национальным законодательством, — говорится в комментарии.

Захарова подчеркнула, что давление извне на Венесуэлу и Гайану неприемлемо не только потому, что это суверенные страны. Между ними есть слишком непростые вопросы, которые они должны решать один на один как на государственном, так и частном уровнях, заключила она.

3 декабря жители Венесуэлы проголосовали за присоединение к стране региона Эссекибо, входящего в состав Гайаны. По данным местного ЦИК, это поддержали более 95% граждан. На это президент Гайаны Ирфаан Али подчеркнул, что армия страны будет защищать «каждый дюйм» региона.

Каракас претендует на богатый нефтью регион с 1811 года. Во время войны за независимость он был захвачен Великобританией и отдан под контроль правительству Гайаны. В 2015 году Венесуэла заявила о претензиях на регион, а в 2018 году обратилась в Международный суд ООН для подтверждения своих границ. Однако заявление было принято на рассмотрение лишь в 2023 году.