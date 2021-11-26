В МИД РФ рассказали об ожиданиях от встречи Путина с Алиевым и Пашиняном

Россия рассчитывает, что на саммите лидеров в Сочи будут обозначены направления нормализации отношений Армении и Азербайджана, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко в интервью ТАСС. По его словам, все жители стран Южного Кавказа ожидают скорейшего наступления мира и установления стабильности.

Встреча в целом нацелена на то, чтобы подвести определённые итоги прошедшего года после подписания трёхстороннего соглашения, посмотреть, что сделано и что можно сделать дальше, чтобы продвинуть мирный процесс, как продвигать дальше процесс нормализации между странами в целом, — сказал Руденко.

По словам дипломата, на сегодняшний день в регионе сохраняется ряд проблем, касающийся разблокирования транспортных коммуникаций и делимитации армяно-азербайджанской границы.

К сожалению, время от времени мы являемся свидетелями определённых вооружённых инцидентов и даже гибнут люди, — отметил Руденко.

26 ноября в Сочи состоятся трёхсторонние переговоры президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева с Пашиняном. Отмечается, что встреча приурочена к годовщине подписания трёхстороннего заявления о прекращении огня и военных действий в зоне карабахского конфликта от 9 ноября 2020 года.

В ходе переговоров лидеры стран обсудят реализацию договорённостей, дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в регионе. Особое внимание планируется уделить мерам по восстановлению и развитию торгово-экономических и транспортных связей. После встречи Путин пообщается с Пашиняном и Алиевым по отдельности.

Ранее Путин отметил, что вооружённый конфликт в Карабахе был остановлен благодаря активным посредническим усилиям Москвы. По его словам, ситуация в регионе окончательно ещё не успокоилась, поэтому для обеспечения стабильности крайне востребованы усилия российского миротворческого контингента.

В сентябре 2020-го в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.