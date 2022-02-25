В МИД РФ оценила роль декларации о союзничестве с Азербайджаном

Декларация о союзническом взаимодействии России и Азербайджана укрепляет региональную безопасность в Закавказье, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на еженедельном брифинге. Она напомнила, что в самом документе содержится пассаж о том, что стороны будут всемерно содействовать усилиям по реализации положений трёхсторонних договорённостей России, Азербайджана и Армении.

При этом дипломата подчеркнула, что подписание данного соглашение никак не повлияет на взаимодействие сторон с Арменией.

Мы исходим из того, что подписание декларации никоим образом не создаёт никаких проблем для российского союзничества с Арменией. Мы будем соблюдать все наши двусторонние обязательства в отношении Еревана, который является нашим давним и близким союзником. Подписание с Баку упомянутого соглашения позволит укрепить трёхсторонние отношения России, Азербайджана и Армении, в том числе и по вопросам безопасности, экономического, гуманитарного сотрудничества в Закавказье, — сказала Захарова.

Она также отметила, что Москва с учётом изменившихся геополитических реалий регионе Южного Кавказа на постоянной основе обновляет двустороннюю договорно-правовую базу с Арменией.

Ранее Путин и Ильхам Алиев подписали Декларацию о союзническом взаимодействии. Затем политики обсудили реализацию трёхсторонних договорённостей по Карабаху. Российский лидер заявил о полном достижении всех договорённостей по урегулированию ситуации в регионе. По словам Путина, РФ продолжит оказывать содействие урегулированию любых споров между Арменией и Азербайджаном, в том числе пограничных.

Москва и Баку договорились о развитии двустороннего военно-политического сотрудничества, отвечающего национальным интересам и не направленного против третьих стран, следует из Декларации о союзническом взаимодействии. Страны будут взаимодействовать в вопросах оснащения современным вооружением и техникой.