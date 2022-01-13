В МИД отреагировали на резкие заявления министра информации Казахстана

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала националистические высказывания нового министра информации Казахстана Аскара Умарова. Она отметила, что такие заявления неприемлемы, но РФ вмешиваться во внутренние дела Казахстана не будет.

Заявления националистического толка — сюда входит всё: и ксенофобия, и разжигание ненависти и т. д., которые справедливо вызвали, как многие сказали, обострённую реакцию у граждан и России, и Казахстана, — мы считаем неприемлемыми, — сказала она.

В то же время, представитель МИД РФ добавила, что назначение на должность Умарова — это внутренние дела Казахстана. Она напомнила, что правительство республики нацелено на укрепление связей с Россией.

Несколько лет назад различные издания писали о том, что ныне назначенный министр информации Аскар Умаров под ником TurkMedia публиковал в соцсетях скандальные посты и комментарии. В частности, русских жителей Казахстана он называл «навязанной диаспорой» и «руснёй», а Великую Отечественную войну — чужой войной.

Сам же Умаров отмечал, что его образ демонизируется, хотя он всегда вёл плодотворную работу с российскими организациями. По словам Умарова, он хорошо понимает, насколько союзнические отношения с Россией важны для Казахстана.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет оценивать министра информации и общественного развития Казахстана Аскара Умарова по его высказываниям на новом посту, а не по прежним словам.