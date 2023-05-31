В Мексике заметили боевика с AT4, которые Запад поставлял Украине

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

У мексиканского боевика на плече заметили противотанковый гранатомет AT4, которые Запад массово поставлял Киеву с начала СВО, сообщает газета Milenio. На видео мужчина в бронежилете с логотипом Los Escorpiones, ячейки «Картеля залива», несет автомат АК-47 и шведский ручной гранатомет.

Предполагается, что видео было снято 29 мая на шоссе в Матаморосе, штат Тамаулипас.

О тайных продажах западного оружия украинскими властями ранее писало Toronto Star. О незаконном сбыте оружия изданию сообщили иностранные наемники и волонтеры, работающие на Украине. По их мнению, украинские военные испытывают нехватку патронов, обмундирования и сильнодействующих болеутоляющих препаратов.

Ранее военный эксперт Питер Сучиу сообщил, что военная техника, поставляемая Киеву странами Запада во главе с США, впоследствии окажется на черном рынке. Аналитик отметил, что эта проблема станет еще острее после завершения боевых действий. По его мнению, «наследие» украинского конфликта будет преследовать Европу и мир еще многие годы, если не десятки лет.