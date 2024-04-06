В Мексике сообщили о последствиях штурма посольства в Эквадоре МИД Мексики: дипломаты пострадали при штурме посольства в Эквадоре

Фото: IMAGO/ALBERTO SUAREZ/Global Look Press

В Мексике сообщили, что несколько дипломатов пострадали в ходе штурма посольства в Эквадоре, заявила в Twitter (X) глава МИД Мексики Алисия Барсена. Она подчеркнула, что сложившаяся ситуация стала грубым нарушением Венской конвенции, Мексика готова обратиться в Международный суд.

Учитывая вопиющее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях и ранения, полученные мексиканским дипломатическим персоналом в Эквадоре, Мексика объявляет о немедленном разрыве дипломатических отношений с Эквадором, — написала она.

Барсена добавила, что весь дипломатический персонал Мексики получил распоряжение немедленно покинуть территорию страны. Штурм посольства осуществили эквадорские силовики, целью операции стало задержание Хорхе Гласа, бывшего вице-президента Эквадора, в связи с ордером на его арест. Гласа обвиняют в коррупции, однако Мексика дала ему политическое убежище, разрешив остаться на территории посольства.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что возможная депортация основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из Великобритании в США станет грубейшим нарушением конвенции о правах человека. Ассанж с 2012 по 2019 год находился в эквадорском посольстве в Лондоне, но затем ему было отказано в политическом убежище.