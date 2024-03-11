Возможная депортация основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из Великобритании в США станет грубейшим нарушением Европейской конвенции по правам человека, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Парламентарий напомнил, что ООН в 2016 году признала его арест незаконным. По мнению депутата, ситуация вокруг Ассанжа является примером «подлости, лжи и двойных стандартов» США, Великобритании и Евросоюза.

Ситуация вокруг этого человека — пример подлости, лжи и двойных стандартов Вашингтона, Лондона и Брюсселя. <…> В 2016 году в ООН признали лишение свободы Ассанжа незаконным. Его выдача станет грубейшим нарушением Европейской конвенции по правам человека, включая право на свободу слова. Если депортация Ассанжа в США все же произойдет, страны, поддержавшие ее, перестанут существовать как правовые государства, — написал он.