В Мексике объявили о первой в истории победе женщины на выборах президента Председатель партии Morena: Шейнбаум победила на выборах президента Мексики

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Кандидат правящей в Мексике партии Morena Клаудия Шейнбаум, исходя из данных экзитполов, одерживает победу на выборах президента страны, передает El Universal слова председателя движения Марио Дельгадо. Политик назвал этот результат звездным моментом в истории государства.

Клаудия Шейнбаум станет первой женщиной-президентом в нашей истории и в истории Северной Америки. Экзитполы дают нам большое преимущество перед кандидатом приан (партии PRI и PAN — ред. NEWS.ru), очень большая разница — два к одному, — подчеркнул Дельгадо.

Официальные результаты объявят после полного подсчета голосов, который состоится 5-8 июня. Главным оппонентом Шейнбаум на пост президента является знаменосец оппозиционной коалиции Сочитль Гальвес.

Ранее председатель входящей в объединение Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич сообщил, что коалиция «Александар Вучич — Сербия завтра» победила на выборах в 85 из 89 муниципалитетах страны. Прогрессисты не сумели выиграть лишь в Тутине, Бачка-Тополе, Сенте и Каниже, указал политик. Выборы в Сербии состоялись 2 июня во всех муниципалитетах, включая Белград. Предварительные итоги голосования избиркомом должен был опубликовать не позднее 20:00 3 июня.