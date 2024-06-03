В Сербии объявили победителя на муниципальных выборах Вучевич: коалиция правящей партии Сербии победила на муниципальных выборах

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Коалиция «Александар Вучич — Сербия завтра» победила на выборах в 85 из 89 муниципалитетах страны, приводит ТАСС слова председателя входящей в объединение Сербской прогрессивной партии Милоша Вучевича. Прогрессисты не сумели выиграть лишь в Тутине, Бачка-Тополе, Сенте и Каниже, уточнил он.

Во всех остальных городах и муниципалитетах у нас была чистая победа. Повторяю, во всех муниципалитетах, кроме этих четырех, что естественно, потому что там такая структура населения, которая всегда определяла несколько иной политический расклад на местном уровне, — обратил внимание Вучевич.

Выборы в Сербии состоялись 2 июня во всех муниципалитетах, включая Белград. Предварительные итоги голосования избиркомом должен был опубликовать не позднее 20:00 3 июня.

Ранее посол России в Баку Михаил Евдокимов сообщил, что результаты выборов президента Азербайджана, на которых победил действующий глава республики Ильхам Алиев, были абсолютно предсказуемыми. Итоги голосования указывают на безоговорочную поддержку главы республики населением страны, добавил дипломат. На результаты также повлияли действия и решения Алиева, принятые до их проведения, констатировал он.