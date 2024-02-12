Посол России оценил результаты выборов президента Азербайджана Посол РФ Евдокимов заявил об ожидаемо хороших результатах выборов в Азербайджане

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Результаты выборов президента Азербайджана, на которых победил действующий глава республики Ильхам Алиев, были абсолютно предсказуемыми, заявил посол России в Баку Михаил Евдокимов. По его словам, которые приводит издание «Известия», результаты голосования указывают на безоговорочную поддержку Алиева населением страны. Это также отражается в любой беседе с жителями республики, отметил он.

Абсолютно всем было понятно, что результаты будут очень хорошие. Поэтому 92% — предсказуемый результат. И это подтверждение, что президент Азербайджана имеет безоговорочную поддержку населения страны, — заявил дипломат.

По мнению посла, на результаты выборов также повлияли действия и решения Алиева, принятые до их проведения. Речь идет, в частности, об установлении контроля над всей территорией Карабаха и восстановлении территориальной целостности государства. Евдокимов подчеркнул, что Россия и Азербайджан продолжат развивать хорошие отношения. Они долгое время выстраиваются на многолетних уважительных отношениях между главами двух государств, подытожил он.

Евдокимов ранее оценил предложения властей Азербайджана по мирному договору с Арменией. Он назвал их верными и оправданными. По его словам, Баку и Ереван могут в скором времени завершить переговоры и подписать документ.