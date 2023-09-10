В Марокко оценили культурный ущерб после разрушительного землетрясения Землетрясение нанесло серьезный ущерб музеям и мечетям Марокко

Фото: David Zorrakino/Keystone Press Agency/Global Look Press

Землетрясение, произошедшее 8 сентября на юге Марокко, нанесло значительный ущерб известным музеям и мечетям страны, передает портал «360». Наиболее явно это видно на примере Марракеша — туристического центра королевства, оказавшегося ближе других городов к эпицентру стихии.

По данным СМИ, в результате землетрясения обрушилось большое количество зданий в средневековом квартале (Медине), включенном в 1985 году в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле пообещала помочь марокканским властям в оценке ущерба и подготовке зданий к восстановлению, однако многие эксперты признают, что культурно-историческому и архитектурному наследию Марракеша нанесен серьезный урон. В частности, почти полностью разрушился минарет мечети Харбуш на площади, внесенной в 2001 году в Список шедевров устного и нематериального наследия ЮНЕСКО. Также пострадал 69-метровый минарет одного из символов города — мечети Кутубия, построенной в XII веке и признанной эталоном культовых сооружений в Магрибе.

Также серьезно пострадал построенный во второй половине XIX века дворец Дар-Си-Саид, где в настоящее время находится музей ковроткачества и была размещена богатая коллекция керамики. Значительная часть этой коллекции утеряна.

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко вечером 8 сентября, эпицентр стихии находился в 80 километрах от города Марракеш. По словам экспертов, это землетрясение стало самым разрушительным за последние 100 лет. В ряде регионов страны наблюдаются проблемы с электричеством и водоснабжением. Король Марокко Мухаммед VI объявил трехдневный траур по жертвам случившегося. По последним данным МВД, число погибших превысило 2 тысячи человек.