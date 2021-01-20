В Мадриде число жертв взрыва возросло до четырёх

https://static.news.ru/photo/2ff72a68-5b30-11eb-b4f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: LES ENJEUX SOCIAUX DE NOTRE SOCIÉTÉ/twitter.com

Четыре человека погибли при взрыве в среду в центре испанской столицы. Об этом сообщают местные СМИ.

Экстренные службы страны сообщают, что пострадали не менее восьми человек. О четырёх погибших сообщила местная газета El Comercio.

Взрыв в Мадриде произошёл 20 января. Предварительное расследование показало, что взрыв на улице Калле-де-Толедо, ведущей из центра города, был вызван утечкой газа. Спасатели эвакуировали пожилых людей из ближайшего дома престарелых.

Взрыв затронул несколько зданий, в том числе расположенный по соседству дом престарелых. По предварительной информации, никто из его постояльцев не пострадал.

Ранее сообщалось, что у российской дипмиссии в Испании нет данных о том, пострадали ли граждане РФ в результате взрыва в Мадриде. Посольство поддерживает оперативную связь с экстренными службами города.

Ранее спасатели рассказали подробности с места событий. Взрыв разрушил большую часть здания, есть пострадавшие, в настоящее время идёт эвакуация, сообщал NEWS.ru.