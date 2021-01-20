В Мадриде число жертв взрыва возросло до четырёх

Четыре человека погибли при взрыве в среду в центре испанской столицы. Об этом сообщают местные СМИ.
Экстренные службы страны сообщают, что пострадали не менее восьми человек. О четырёх погибших
Взрыв в Мадриде произошёл 20 января. Предварительное расследование показало, что взрыв на улице Калле-де-Толедо, ведущей из центра города, был вызван утечкой газа. Спасатели эвакуировали пожилых людей из ближайшего дома престарелых.
Взрыв затронул несколько зданий, в том числе расположенный по соседству дом престарелых. По предварительной информации, никто из его постояльцев не пострадал.
Ранее сообщалось, что у российской дипмиссии в Испании нет данных о том, пострадали ли граждане РФ в результате взрыва в Мадриде. Посольство поддерживает оперативную связь с экстренными службами города.
Ранее спасатели рассказали подробности с места событий. Взрыв разрушил большую часть здания, есть пострадавшие, в настоящее время идёт эвакуация, сообщал NEWS.ru.