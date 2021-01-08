В Лондоне на митинге против карантина задержали 12 человек

https://static.news.ru/photo/f1980efc-52ad-11eb-a881-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martyn Wheatley/Global Look Press

Лондонская полиция задержала 12 человек за участие в митинге за нарушение карантинных ограничений. Об этом сообщил Скотленд-Ярд.

Около 20 человек попытались провести акцию протеста против карантина. При этом прибывшая на место полиция задержала 12 человек за нарушение санитарных правил.

Всех задержанных доставили в местный полицейский участок. Им грозит штраф не менее 200 фунтов стерлингов за нарушение карантина. Организатору акции, если он будет установлен, грозит штраф в размере 10 тысяч фунтов стерлингов.

Карантинные меры в Британии из-за распространения коронавируса включают в том числе и запрет на встречи более двух людей, проживающих в разных домовладениях, на свежем воздухе, а также групповые прогулки и коллективные занятия спортом.

Сбор для проведения протеста не является исключением из правил, и те, кто собирается участвовать в таких мероприятиях, могут столкнуться с действиями полиции, — цитирует ТАСС сообщение правоохранительных органов.

Как сообщал NEWS.ru, порядка 500 человек приняли участие в подпольной вечеринке во французском Марселе. Впоследствии она была разогнана правоохранителями. Полиция Марселя начала расследование, планируется найти и привлечь к ответственности организаторов вечеринки, которые «подвергли риску жизни людей». Ранее во Франции был введён режим самоизоляции из-за резкого роста числа заболевших COVID-19.