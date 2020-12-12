Полиция Марселя разогнала массовую подпольную вечеринку

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Порядка 500 человек приняли участие в подпольной вечеринке во французском Марселе. Впоследствии она была разогнана правоохранителями.

Организаторы незаконного праздника взяли в аренду помещение для хранения товара, однако вместо этого они оборудовали склады баром и танцполом, сообщает радиостанция France Bleu. Сколько вечеринок состоялось, неизвестно, но последняя собрала около полутысячи человек, многие из которых были оштрафованы.

Полиция Марселя сообщила о начале расследования, планируется найти и привлечь к ответственности организаторов подпольных вечеринок, которые «подвигли риску жизни людей».

Президент Франции Эммануэль Макрон распорядился снова ввести в стране режим самоизоляции с 30 октября. Решение был принято из-за резкого роста числа заболевших COVID-19. Постепенно смягчение ограничений власти Франции начали с 28 ноября.

Как сообщал NEWS.ru, в Москве могут закрыть бар-ресторан, где 11 декабря прошёл концерт музыканта Niletto. В проверяющих инстанциях заявили о грубых нарушениях правил социального дистанцирования и перчаточно-масочного режима, выявленных на мероприятии.