В ЛНР заявили о стягивании Киевом тяжёлого вооружения в Донбасс

Глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что Киев стягивает в Донбасс тяжёлое вооружение и технику. Причём делает это скрытно от наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, отметил он в беседе с РИА Новости.

Пасечник рассказал , что международные наблюдатели всё же фиксируют активное движение на украинской стороне.

Там идёт подвоз боекомплектов и горюче-смазочных материалов, перемещается тяжёлое вооружение и готовится техника. Даже традиционно «не всё видящие» СММ ОБСЕ зафиксировали за последний месяц переброску более сотни единиц тяжёлой ствольной артиллерии — гаубиц и самоходных орудий, — уточнил глава ЛНР.

Он добавил, что в СММ ОБСЕ заявляют о невозможности мониторинга ситуации из-за того, что их беспилотники глушатся. Пасечник указал, что это работают украинские установки РЭБ (радиоэлектронной борьбы). Западное оружие, которое сейчас Киев активно получает от партнёров, оказывается в Донбассе «уже через день-два», подчеркнул лидер ЛНР.

По факту это участие США, Великобритании и их союзников в конфликте Киева и Донбасса, — считает Пасечник.

Ранее стало известно, что в ЛНР сообщили о поступлении британских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) NLAW в 79-ю десантно-штурмовую бригаду Вооружённых сил Украины (ВСУ) рядом с линией соприкосновения. В Народной милиции уточнили, что командование бригады не поставило данные ПТРК на учёт в связи с отсутствием необходимых для их применения специалистов.