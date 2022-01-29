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В ЛНР заявили о поставке британских ПТРК NLAW украинским десантникам

17:25, 30 января 2022
В ЛНР заявили о поставке британских ПТРК NLAW украинским десантникам Фото: Сергей Аверин/РИА Новости
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В Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) сообщили о поступлении британских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) NLAW в 79-ю десантно-штурмовую бригаду Вооружённых сил Украины (ВСУ) рядом с линией соприкосновения, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства ЛНР.

По данным нашей разведки, в 79-ю десантно-штурмовую бригаду (ВС Украины) отмечается поступление британских противотанковых ракетных комплексов NLAW, — заявили в пресс-службе. 

В Народной милиции уточнили, что командование бригады не поставило данные ПТРК на учёт в связи с отсутствием необходимых для их применения специалистов. 

Ранее сообщалось, что страны Балтии намерены передать Украине американское вооружение для защиты границ страны от России. Переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger отправят Литва и Латвия, а Эстония поставит ПТРК Javelin. 

Представитель Народной милиции самопровозглашённой ДНР ранее сообщил, что украинские военные перебросили в Донбасс танки и реактивные системы залпового огня (РСЗО). По его словам, это позволит ВСУ сформировать ударные группы.

Глава ДНР Денис Пушили ранее допустил, что Украина готовит в Донбассе постановочные химатаки по примеру Сирии. Поводом может служить поступившее со стороны Киева обвинение, что в Горловке произошла утечка химикатов. 

Ранее стало известно, что угроза провокаций со стороны Киева в отношении Донбасса сейчас очень высока, она выше, чем раньше, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Киев подтянул к линии соприкосновения огромное количество сил и средств, что свидетельствует о подготовке к наступлению. Представитель Кремля отметил, что в Кремле обеспокоены данной ситуацией.

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