В ЛНР заявили о поставке британских ПТРК NLAW украинским десантникам

В Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) сообщили о поступлении британских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) NLAW в 79-ю десантно-штурмовую бригаду Вооружённых сил Украины (ВСУ) рядом с линией соприкосновения, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства ЛНР.

По данным нашей разведки, в 79-ю десантно-штурмовую бригаду (ВС Украины) отмечается поступление британских противотанковых ракетных комплексов NLAW, — заявили в пресс-службе.

В Народной милиции уточнили, что командование бригады не поставило данные ПТРК на учёт в связи с отсутствием необходимых для их применения специалистов.

Ранее сообщалось, что страны Балтии намерены передать Украине американское вооружение для защиты границ страны от России. Переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger отправят Литва и Латвия, а Эстония поставит ПТРК Javelin.

Представитель Народной милиции самопровозглашённой ДНР ранее сообщил, что украинские военные перебросили в Донбасс танки и реактивные системы залпового огня (РСЗО). По его словам, это позволит ВСУ сформировать ударные группы.

Глава ДНР Денис Пушили ранее допустил, что Украина готовит в Донбассе постановочные химатаки по примеру Сирии. Поводом может служить поступившее со стороны Киева обвинение, что в Горловке произошла утечка химикатов.

Ранее стало известно, что угроза провокаций со стороны Киева в отношении Донбасса сейчас очень высока, она выше, чем раньше, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Киев подтянул к линии соприкосновения огромное количество сил и средств, что свидетельствует о подготовке к наступлению. Представитель Кремля отметил, что в Кремле обеспокоены данной ситуацией.